Dieci proposte nel lametino finanziabili dal bando regionale dedicato agli eventi non storicizzati

Pubblicata la graduatoria provvisoria delle proposte valutate idonee ed ammissibili, e gli elenchi provvisori delle proposte non idonee e non ammissibili a finanziamento, per quanto riguarda gli eventi non storicizzati che hanno richiesto finanziamento tramite l’avviso pubblico emanato dalla Regione. I ricorrenti avranno 15 giorni di tempo per chiedere di rivedere la propria posizione, passati i quali le graduatorie diventeranno definitive, mentre per gli idonei rimane il problema di come poter effettuare le proposte approvate dovendo rispettare le norme restrittive in essere.

Tra chi ha ricevuto un primo giudizio positivo figurano nel lametino:

per i 20.000 euro come contributo massimo

Associazione Culturale Open Space – Ormeggi, Festival letterario di Lamezia Terme

Associazione Culturale Mammut teatro – Matrioska l’arte dentro la vita dentro l’arte

Associazione Culturale Pramatha – Catàgeios. l’antro dell’artista – le opere e i giorni

Associazione Progetto Cultura – Lamezia in danza-Festival di arte musica e spettacolo

Comune di Curinga – La magia della musica nell’incanto del borgo

Associazione Chiostro – Chiostro caffè letterario

Associazione Culturale Aleph – Arte Il colore unico

Negli importi inferiori:

19.991,40 Comune di Nocera Terinese – Nucera: sacro, musica, suggestione

16.525 Comune di Motta Santa Lucia – ME-MO Festival

16.225 Comune di Carlopoli – Corazzo: suoni & visioni

Fuori per difetti nella documentazione

Comune di Platania – Festival delle erranze e delle filoxenia

Sistema Bibliotecario Lametino – Parole dei luoghi

Associazione Antiracket Lamezia Onlus – Agorà Trame. Scenari di mafia

Comune di Maida – Il centro storico diventa teatro

Inrete soc. coop.soc. – Digital

Non raggiungono il punteggio minimo le proposte: