Nei giorni scorsi in città sono apparsi dei nuovi pezzi di Street art per lo più raffiguranti abbracci, successivamente con la medesima tematica, la “stessa mano” e firma sono stati affissi anche a Messina, in Sicilia, ad opera dell’artista Simona.

Nelle opere più importanti sono apparsi bambini, donne, uomini e anziani, alcuni disegnati a volto scoperto, altri con la mascherina, altri ancora addirittura con la maschera antigas. Ispirazione il COVID-19, la Pandemia, l’isolamento e il distanziamento sociale. «La distanza tra persone però non si è creata ieri o oggi, ha origini ben più profonde e radicate. Questa del coronavirus è solo l’ennesima batosta che riceviamo», spiega l’attivista e street artist che si firma “Simona” con la a di anarchia, «quello dell’individualismo e della paura dell’altro è un fenomeno molto diffuso in cui i soggetti non conformi ai modelli proposti nella nostra società, vengono isolati ed emarginati. Le distanze, la diffidenza, le abbiamo vissute e continuiamo a viverle, ad esempio con il razzismo dilagante, una piaga che sembra non avere fine e che anzi ogni giorno viene foraggiato da soggetti che dovrebbero indirizzare la collettività verso una coesione pacifica e gioiosa e invece portano avanti la bandiera della diseguaglianza».