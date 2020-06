Lo storico dell’arte lametino Silvio Gatto scelto come nuovo membro dell’associazione italiana Unesco Calabria Giovani

Il lametino Silvio Gatto, storico dell’arte, è stato scelto come nuovo membro dell’associazione italiana Unesco Calabria Giovani.

Costituitasi nel 2015, l’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco nasce come Comitato Giovani della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco (CNI) con l’obiettivo di supportare le attività della CNI nel campo dell’educazione, della scienza, della cultura e della comunicazione, promuovendone progetti, valori e priorità attraverso la partecipazione attiva delle giovani generazioni e della società civile in iniziative ed eventi di rilevanza nazionale.

L’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco è composta in Italia da circa 300 giovani professionisti tra i 20 e i 35 anni. L’Associazione, presieduta attualmente dal Presidente Antonio Libonati, è organizzata in una struttura centrale, costituita da un Board nazionale, un Consiglio Direttivo e una diramazione periferica, caratterizzata da team presenti in tutte le regioni d’Italia, coordinati da Rappresentanti Regionali.

Nel 2018 l’Associazione ha ricevuto la Medaglia di Rappresentanza dal Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.