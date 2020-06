Riapre la biblioteca comunale dal lunedì al giovedì per massimo 28 utenti per volta

Ritorna a pieno regime la Biblioteca Comunale “Oreste Borrello”, che lunedì riapre al pubblico dal lunedì al giovedì negli orari consueti: dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.50.

Si è scelto di tenere chiuso il venerdì fino al mese di agosto per portare a termine le operazioni di catalogazione e ricollocazione del patrimonio librario avviate durante la chiusura al pubblico a causa dell’epidemia di Covid-19. Nel rispetto delle nuove norme sulla sicurezza, in Biblioteca potranno entrare al massimo 28 utenti contemporaneamente, purché dotati di mascherina di protezione.

All’ingresso verranno effettuate le pratiche di igienizzazione delle mani e ciascuna postazione verrà disinfettata ogni qual volta verrà occupata da un nuovo utente.

«Lamezia restituisce alla popolazione i suoi luoghi di cultura e di aggregazione: il 22 giugno la Biblioteca Comunale, il 23 giugno il Museo Archeologico Lametino. Sono momenti importanti per la città, che deve riprendersi dalla lunga quarantena, dall’assuefazione alla solitudine, dalla forzata assenza dai propri luoghi del cuore», a dichiarato Giorgia Gargano, assessore alla Cultura di Lamezia Terme, «non sarà facile per nessuno confrontarsi con le nuove norme di sicurezza. Confidiamo nella diligenza e nella pazienza dei nostri concittadini: si tratta anche per noi di sperimentare nuovi modelli di socializzazione e interrelazione».

Nel frattempo restano attivi i servizi di prestito domiciliare e interbibliotecario, che hanno finora fatto da ponte tra la Biblioteca e tanti lettori lametini e studenti universitari fuori sede, ritornati a Lamezia a causa dell’emergenza.