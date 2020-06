Dopo la giornata odierna in occasione delle manifestazioni organizzate dal Fai, l’Abbazia Benedettina sarà fruibile gratuitamente per tutta l’estate a cura dei volontari del Servizio Civile Universale in servizio al Comune.

Gli stessi comunicano che presto verranno comunicati date e orari di apertura, e che l’alto numero di prenotazioni oggi purtroppo non permette di ricevere ulteriori visitatori nel rispetto delle norme anti Covid.

Per qualunque informazione sulla futura programmazione delle visite bisognerà monitorare i profili social “Cultura Lamezia” gestiti dai volontari del Servizio Civile del Comune che si stanno occupando dell’iniziativa.