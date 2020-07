Nuovi servizi ed estensione dell’orario di apertura al pubblico per la Biblioteca Comunale

Dopo il lockdown, è stata tra le prime biblioteche in Italia a riattivare il prestito domiciliare come quello interbibliotecario, ed ora per quella lametina arrivano delle novità.

La riapertura al pubblico del 22 giugno è stata nel rispetto delle norme di sicurezza e del distanziamento postCovid. Nel frattempo, sono aumentati i servizi al pubblico: in questi giorni sono state installate nelle sale di lettura due postazioni informatiche, una delle quali già collegate alla rete Internet, destinate a chiunque voglia farne uso.

Per andare incontro alle numerose richieste di studenti e studiosi lametini, infine, la biblioteca riaprirà al pubblico anche il venerdì dalle 9 alle 13.

“In queste prime settimane di apertura ci sono giunti richieste e suggerimenti: grazie al contatto con gli utenti, speriamo di migliorare e far crescere la nostra preziosa Biblioteca Comunale, cuore pulsante della vita culturale della città”, ha dichiarato l’Assessore alla Cultura, Giorgia Gargano.