Presentata l’edizione 2020 di Liriche sotto le stelle

Poteva saltare anche la serata del 9 agosto organizzata dall’associazione San Nicola per via delle misure legate al contenimento del rischio Covid-19, ma anche sulla spinta della proprietà delle Terme Caronte che da anni ospitano la manifestazione l’edizione 2020 si terrà.

Primo annuncio è quello della collaborazione con l’amministrazione comunale di Sellia Marina, ricordando le passate azioni di solidarietà del comune jonico non ultima la raccolta fondi per ricostruire un lido distrutto dalle fiamme, con giunta e sindaco che saranno presenti nella serata di liriche sotto le stelle.

Ci sarà anche un omaggio alla memoria di Michele Grandinetti, imprenditore che dal lametino aveva portato la propria impresa ad avere un ruolo importante anche nello scenario nazionale. Tra le imprese attualmente in attività saranno premiate le famiglie Raffaele e Milone, con previsto anche il nuovo testo scritto da Salvatore De Biase ed interpretato dai soci dell’associazione San Nicola, presentato come una commedia degli equivoci in atto unico.

Sul piano musicale si alternano giovani emergenti ed artisti più affermati locali, con esibizione anche di Gigi Miseferi.

Elogi vari dall’amministrazione comunale rappresentata dagli assessori Vaccaro e Gargano, oltre che dal sindaco Mascaro, concentrandosi sul rimarcare l’esistenza di esempi positivi sia a livello imprenditoriale che personale, oltre che l’aspetto della valorizzazione del territorio. In tal senso dopo l’Abbazia Benedettina si valuta di poter riaprire nel corso dell’estate anche gli scavi di Terina, puntando a continuare il progetto di parco archeologico che abbracci anche il Bastione e le terme, con in aggiunta più distante il Castello Normanno Svevo da cui ammirare dall’alto la piana.