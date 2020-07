In preinformazione l’avviso regionale per il sostegno di attività di animazione nei beni culturali

Sarà in preinformazione fino al termine del mese l’avviso regionale per il sostegno di attività di animazione nei beni culturali, con prevista una dotazione finanziaria di 1 milione di euro. I progetti saranno finanziati nella misura massima del 80% della spesa complessiva ritenuta ammissibile e per un importo massimo pari a 40.000 euro.

Le proposte progettuali relative alle attività di animazione nei beni culturali pubblici devono avere le seguenti caratteristiche: