Manifestazioni culturali estive ed autunnali a Lamezia Terme, entro il 25 luglio termine per candidarsi

Fissato dal Comune di Lamezia Terme al 25 luglio il termine per presentare proposte per il periodo estivo ed autunnale di eventi e manifestazioni temporanee in diversi ambiti, musicali, arti performative, promozioni letterarie, arti visive e cinematografiche, spettacoli viaggianti, arti culturali ecc, gestite da soggetti terzi e da svolgersi sul territorio comunale presso luoghi e strutture pubbliche e aperte al pubblico in modo gratuito.

Al soggetto attuatore (associazioni culturali e ricreative, enti, organismi ed operatori che svolgono attività culturali e di promozione della tradizione ed eccellenze del territorio), oltre al rispetto delle norme di distanziamento sociale, viene richiesto anche di: