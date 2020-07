Martedì presentazione del Diario di una quarantena di Salvatore D’Elia

Presentazione al pubblico, nel rispetto delle norme anti-Covid, per “Tra me e me, tra me e il mondo”, il diario della quarantena di Salvatore D’Elia, edito da Grafichéditore. L’iniziativa è in programma martedì alle 19.30 alla caffetteria “Falvo” (Via Aldo Moro, 62). Converseranno con l’autore l’editrice Nella Fragale, la professoressa Ippolita Lo Russo Torchia, la giornalista Giulia De Sensi.

La quarantena come un tempo per guardare alla propria vita, alle scelte del passato, del presente e per gettare uno sguardo sul futuro. Ma anche un’occasione per guardare al mondo, per riflettere sui grandi temi che segnano l’esistenza quotidiana di tutti noi: il rapporto con Dio, il valore della libertà, la solidarietà tra gli uomini, la responsabilità verso noi stessi e verso chi ci circonda.

Passando attraverso figure e simpatiche vicende quotidiane del passato dell’autore arrivando all’oggi, tra il commento alla notizia del giorno e qualche “piccolo” sogno infranto nell’anno del Covid-19, con un pensiero costante a chi ha particolarmente sofferto il restare chiuso a casa per due mesi, il desidero che dalla quarantena venga fuori, passo dopo passo, una quotidianità più umana. In una società fatta di donne e uomini capaci di compatire. L’iniziativa sarà trasmessa in streaming sulla pagina facebook del libro.