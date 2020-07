Il cartellone estivo della manifestazione “Ciak, ripartiamo da Lamezia”, ad oggi ancora ignoto nella sua interezza, promossa dall’amministrazione comunale, entra nel cuore del centro storico dell’ex comune di Sambiase con la presentazione del romanzo “La Nostra Nig”, di Harriet E. Wilson, a cura di recentemente pubblicato da Lebeg Edizioni.

La serata è stata organizzata ieri alle 21 nell’Atrio di Via Giuseppe Verdi, incastonato tra Palazzo Nicotera che diede i natali all’importante statista italiano, ed il quartiere che comprende le chiese tardo barocche dell’Immacolata e Annunziata e il Convento dei Frati Minimi di San Francesco di Paola.

Ad introdurre l’incontro è stata Luisa Vaccaro, assessore allo Sport e Spettacolo del Comune di Lamezia Terme, che ha invitato Gian Maria Cataldi, uno dei residenti del “vaglio” sambiasino, a descrivere brevemente l’inestimabile valore storico e artistico di quel luogo che vide un suo avo cospirare contro il regime borbonico insieme a Giovanni Nicotera e Carlo Pisacane.

Il sindaco Paolo Mascaro, intervenuto alla serata insieme al vice-sindaco Antonello Bevilacqua, ha quindi salutato il pubblico accorso numeroso, sebbene nei limiti concessi dal distanziamento anti-covid 19, sottolineando l’importanza di momenti come questo per ridare inizio alla vita culturale della città tanto duramente messa alla prova dalla quarantena dell’emergenza sanitaria.

Protagonista della presentazione è stato il romanzo “Our Nig”, pubblicato per la prima volta a Boston nel 1859 e tradotto per la prima volta in italiano da Giuseppe Villella, docente e traduttore lametino, e Mariacristina Cesa, traduttrice romana. L’Introduzione, prestigiosa e profondamente autentica, è a firma della poetessa Jaki Shelton Green (North Carolina Poet Laureate). Si tratta del primo romanzo scritto da una donna afroamericana e pubblicato negli Stati Uniti.

A presentare il volume sono intervenuti il cotraduttore Giuseppe Villella e il docente di materie letterarie Pasqualino Bongiovanni. Il pubblico ha potuto inoltre apprezzare alcuni brani dell’opera dalla voce di Laura Nicotera.

Tutti i presenti hanno lodato l’iniziativa, organizzata e portata a termine dai proponenti grazie al sostegno dell’amministrazione comunale e alla gentile collaborazione delle famiglie residenti nel vaglio.