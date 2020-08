Si è tenuta ieri sera la premiazione della prima edizione del Concorso Letterario “Un Anthurium nel cuore” a cura dell’associazione culturale “Un Anthurium per Francesco” della presidente Giuditta Crupi con la partnership della tipografia Grafichè.

Una giuria, composta da Cozzitorto Tommaso, Fragale Nella e Montuoro Laura, ha decretato il podio dei vincitori: Mazzei Giovanni al primo posto, secondo gradino per Muraca Antonietta mentre la terza classificata è stata Mascaro Rosetta.

Foto 2 di 2



I componimenti risultati finalisti saranno pubblicati sulla rivista “Lamezia e non solo…” edita dalla tipografia Grafichè, mentre al primo classificato va un premio in denaro del valore di 200 euro.

L’evento, presieduto sia dalle cariche politiche locali che da quelle religiose, è stato dedicato oltre che alla memoria del presidente dell’Anthurium, Francesco Ruberto, anche a quella della professoressa Montalto Valeria.

Presenti, tra gli altri, il sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro, Don Domenico Cicione Strangis per la diocesi di Lamezia Terme e Padre Giovanni Cozzolino che è ritornato in città con grande entusiasmo. “A Lamezia per amore di Ciccio e Valeria” ha detto il sacerdote minimo.