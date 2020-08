Martedì sera nuovo omaggio alla memoria di Antonio Saffioti nell’anfiteatro Emanuela Loi

Una serata in programma martedì a partire dalle 19.30 sul lungomare Falcone – Borsellino, anfiteatro “Emanuela Loi”, per raccontare il grande mondo di Antonio Saffioti, scomparso il 21 giugno scorso, “combattente” per la buona qualità della vita e per i diritti delle persone e autentico amante della vita nel suo significato più vero.

Patrocinata dall’amministrazione comunale, l’iniziativa è stata voluta e organizzata dalla famiglia di Antonio, dalla casa editrice lametina “Grafiché editore” diretta da Antonio Perri, dagli autori dei due libri sulla vita di Antonio, Marco Cavaliere e Salvatore D’Elia.

Tra testimonianze, musica e performance teatrali, la serata di martedì sarà un’occasione per ascoltare dalla voce di tanti amici che lo hanno conosciuto e hanno condiviso il suo cammino la storia di Antonio, il suo messaggio di amore alla vita, la sua battaglia per una società più giusta e più umana.