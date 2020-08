Il Lamezia Comics dà appuntamento direttamente al 2021, confermata la cancellazione delle date a settembre

Come facile immaginarsi, data la cancellazione o modifica delle manifestazioni storiche e di riferimento del settore, anche il Lamezia Comics alza bandiera bianca davanti alle norme anti Covid dopo aver già dovuto superare nelle ultime annate i problemi burocratici lametini, ottenendo con alterne fortune ospitalità dal centro commerciale di Maida.

Se ad oggi pochi erano stati i post della manifestazione curata dall’associazione Attivamente, ad inizio mese impegnata in un laboratorio a San Mazzeo, ed online sui social con sporadici suggerimenti tra anime ed altri testi e qualche diretta, oggi si comunica che «in questo lungo periodo abbiamo valutato e riflettuto attentamente sulla possibilità di svolgere la consueta edizione del Lamezia Comics & Co… attuando tutte le misure di sicurezza, prevenzione e contenimento dettate dall’emergenza collegata alla diffusione del Covid-19. Ciononostante, la situazione che si è determinata ultimamente, non ci consente allo stato attuale di assicurare l’evento che noi tutti conosciamo soprattutto per tutelare la salute e la sicurezza dei visitatori, delle categorie di lavoratori che fanno parte della manifestazione e dello staff stesso, pertanto ci vediamo costretti ad annullare la tradizionale edizione in programma dal 11 al 13 settembre».

Si ci augura così di poter organizzare a settembre 2021 la XIII edizione della manifestazione, ipotizzando nel frattempo «una serie di eventi con l’obiettivo di intrattenervi attraverso internet e non solo».