Lamezia Terme scenario de “L’Afide e la Formica” come occasione di promozione del territorio e dell’accoglienza

Da domani al 9 ottobre si svolgeranno a Lamezia Terme le riprese cinematografiche del film “L’Afide e la Formica”, primo lungometraggio del regista lametino Mario Vitale che avrà come protagonisti Beppe Fiorello e Cristina Parku, prodotto dalla Indaco Film del produttore Luca Marino, e patrocinato dal comune di Lamezia Terme, con il sostegno anche del Mibac, della RAI e della Film Commission Calabria.

Produzione ed amministrazione comunale si sono trovate così questa mattina nella Sala Napolitano per salutare l’inizio delle attività, dopo tutta la fase preliminare che ha visto sopralluoghi e pareri tecnici nel mese precedente, fissando quartier generale all’interno del Teatro Grandinetti dove sono stati effettuati anche i casting per le comparse locali.

Anche alla luce delle recenti polemiche sulla chiusura di Corso Numistrano, su entrambi i fronti si mettono le mani avanti sull’aspetto della logistica, con le modifiche al traffico lungo le zone di ripresa, con il regista Vitale a rimarcare «il ritorno di immagine e culturale per Lamezia Terme, dando una descrizione diversa da quella classifica. Nei sopralluoghi in via Garibaldi, San Teodoro, nel centro storico abbiamo trovato l’affetto e la disponibilità della gente, anche nella genuinità delle richieste di avere le foto con Beppe Fiorello».

L’invito di Vitale è quindi quello di «vedere con occhi diversi i luoghi che noi diamo da lametini per scontati, mentre affascinano chi arriva da altre regioni di Italia», passando poi al saluto telefonico di Beppe Fiorello. L’attore non nasconde il momento particolare per via del Covid, ma anche lo spirito del film incentrato sulla condivisione e l’accoglienza, sia nella lettura della sceneggiatura (la storia parla di un’atleta marocchina allenata da un italiano) che dell’aspetto logistico di una produzione nazionale in territorio lametino.

A questo aspetto si ricollega il sindaco Paolo Mascaro, reputando che «la Calabria è stata antesignana del concetto di accoglienza, e questo film potrà essere un ulteriore messaggio positivo anche per la nostra terra. I 45 giorni di lavoro a Lamezia Terme vi faranno scoprire un territorio meraviglioso».

Questa mattina intanto è stata pubblicata la prima parte delle limitazioni al traffico previste per consentire le riprese, che riguarderanno: