Si svolgeranno domani e domenica gli ultimi due appuntamenti della terza edizione del Festival delle Erranze e della Filoxenia.

Domani, alle 8, appuntamento in Piazza Stocco a Lamezia Terme per effettuare una visita guidata nel centro storico e nella valle del Torrente Canne. Si passerà dapprima lo storico rione del “Timpone”, con la piccola chiesa restaurata. Poi si proseguirà attraverso il rione “San Teodoro” sino al Castello normanno-svevo. Da lì ci si addentrerà, dal rione “Niola”, nelle gole del Torrente Canne, con lo splendido bosco ripariale, i ruderi dei mulini ed i resti degli orti terrazzati. Questa prima iniziativa è curata da “Progetto Gedeone”.

Domenica, alle 20,30 ci si trasferirà, invece, nel centro storico di Sambiase, a cura dell’associazione “Dorian”. Appuntamento in Piazza V dicembre. Da lì si proseguirà a piedi per una breve passeggiata serale nel centro storico sino a raggiungere il Parco Tramonte e Cristiano (già Parco Gancìa) dove sarà presentato il libro di Filippo d’Andrea, “La terra dentro”, Grafiché Editore, che è un’antologia sui poeti dialettali del Lametino. Nell’occasione reading di letture e intermezzi musicali.

Con questi due eventi si conclude la sessione estiva del Festival delle Erranze e della Filoxenia, che ha visto, fra luglio e agosto, eventi con partecipazione di pubblico a Carlopoli, Serrastretta, Platania, Tiriolo e Conflenti. Si è trattato di concerti, presentazioni di libri e conversazioni su argomenti inerenti i temi del parco, escursioni guidate e dimostrazioni di antichi saperi.

Il Festival proseguirà con eventi distribuiti fra i comuni del comprensorio del M. Reventino in autunno, in inverno ed in primavera, per tornare poi con l’edizione estiva del 2021.