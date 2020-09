Domenica “I Vacantusi” di Lamezia Terme ospiti del Premio Letterario Caccuri

Domenica, alle 18, l’Associazione teatrale “I Vacantusi” di Lamezia Terme sarà ospite del Premio Letterario Caccuri con una produzione originale e realizzata per la terza annualità del progetto Vacantiandu 2017-2020.

Castle of light in Caccuri, questo il titolo della performance che vedrà protagonista Sabrina Pugliese, responsabile della Compagnia teatrale I Vacantusi, insieme con Angela Gaetano, attrice della medesima Compagnia.

Un lavoro originale che attraverso una fusione di musica, parole e immagini pone lo spettatore davanti alle meraviglie della natura riprodotte dalle suggestive scenografie curate dal videomaker Enrico Pulice e che saranno proiettate, in realtà aumentata, nel cortile del castello medievale di Caccuri. Uno spettacolo che è un vero e proprio “inno alla vita” in cui la pienezza e la tradizione della parola attoriale si immergeranno in una atmosfera onirica creata dal gioco di luci e dalle immagini che animeranno le pietre dell’antico maniero per offrire allo spettatore una esperienza sensoriale unica che non mancherà di suscitare emozioni e suggestioni sulla bellezza del creato, sul senso della vita e sul diritto alla felicità.

La presenza di questa performance che coniuga tradizione e innovazione, realtà e virtualità conferma l’apertura del Premio Letterario Caccuri alla sperimentazione di nuovi format digitali e alle opportunità offerte dall’uso delle nuove tecnologie per la disseminazione della conoscenza.

Giunto alla sua nona edizione il Premio Letterario Caccuri, con la direzione artistica di Giordano Bruno Guerri e la consulenza al programma di Maria Faragò che riveste anche il ruolo di progettista, è organizzato dall’Associazione culturale Accademia dei Caccuriani presieduta da Adolfo Barone con Roberto De Candia vice-presidente e Olimpio Talarico segretario, e si svolgerà nell’omonimo borgo medievale in provincia di Crotone dal 19 al 24 settembre.

I quattro finalisti dell’edizione 2020 che si contenderanno la Torre d’Argento – Premio Bper realizzata dal maestro orafo Michele Affidato sono Bianca Berlinguer con Storia di Marcella che fu Marcello (La Nave di Teseo), Alan Friedman con Questa non è l’Italia (Newton Compton), Renzo e Carlo Piano con Atlantide. Viaggio alla ricerca della bellezza (Feltrinelli) e Walter Veltroni con Odiare l’odio (Rizzoli).

Saranno assegnati, inoltre, riconoscimenti speciali per la narrativa, il giornalismo, la musica, l’economia e, più in generale, l’entertainment e il Premio speciale FonCarical – Alessandro Salem attribuito ai talenti del Paese e conferito nelle precedenti edizioni ad Alessandro Profumo, Paolo Mieli, Carmen Lasorella, Antonio Azzalini, Michele Placido, Massimo Cacciari e Jan Slangen.