La capitale si è tinta di verde la scorsa settimana per la prima fashion week all’insegna dell’eco sostenibilità e moda etica con una prestigiosa ed elegante presentazione presso la Villa Sublime.

Fondatrice di questo progetto Valeria Mangani, esperta del mercato del lusso globale del Made in Italy, con partecipazioni a missioni governative sia negli Emirati Arabi che in Oriente come rappresentante del Made in Italy luxury.

Foto 2 di 2



Ospite d’onore e testimonial d’eccezione lo stilista di alta moda Anton Giulio Grande, che ha presentato la nuova collezione di alta moda ecosostenibile, emozionando con la sua arte stilistica e visionaria i prestigiosi ospiti presenti, tra istituzioni ed enti tra cui il Consiglio Regionale della Regione Lazio, Comune di Roma, Ministero dei Beni Culturali e Turismo, l’ambasciatore Italiano Salzano in Qtar, nobili(come le Principesse Ruspoli amiche e sostenitrici di sempre dello stilista), manager e operatori del settore.

Sulle note di Mission di Ennio Morricone, occhi puntati sul défilé Eco Friendly di Anton Giulio Grande, dall’animo gentile e inaspettatamente e meravigliosamente glamour. Hanno preso vita in passerella 12 modelle fatte giungere da 4 continenti per una celebrazione di messaggio di universalità.