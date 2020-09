Sabato “Archeologando. Imparando con l’Archeologia” al museo archeologico lametino

In occasione delle GEP2020 il museo archeologico lametino torna ad organizzare eventi in presenza: sabato si terrà l’iniziativa “Archeologando. Imparando con l’Archeologia”.

“Imparare per la vita” è lo slogan scelto quest’anno dal MiBACT per questa importante manifestazione culturale, invitando a riflettere sull’importanza della trasmissione del sapere alle nuove generazioni. I bambini avranno modo di conoscere il museo e di mettersi nei panni dell’archeologo per un giorno, esaminando da vicino misteriosi oggetti scoperti durante gli scavi.

Per garantire la tutela della salute del personale e dei visitatori, secondo le disposizioni anti Covid-19, è richiesto l’uso della mascherina anche per i più piccoli, di igienizzare le mani e sottoporsi alla misurazione della temperatura all’ingresso e di rispettare il proprio turno di accesso.

Per rispettare il distanziamento interpersonale, sono previsti un numero limitato di partecipanti e due turni (10-12/16-18).

La prenotazione è obbligatoria al numero 3490598631. L’età consigliata è 6-10 anni.