Modifiche al regolamento della biblioteca approvate in prima commissione, ad ottobre il passaggio in consiglio

Ultima lettura in prima commissione per il regolamento della biblioteca comunale, tra divergenze di vedute tra consiglieri ed assessore Gargano su alcuni punti, ma anche chiarimenti sulle diverse letture nell’ambito del settore.

Il regolamento redatto non dal solo assessore Gargano, ma in comunione con la funzionaria Paonessa e le 4 dipendenti in servizio presso la biblioteca, va ad aggiornare alcuni passi rispetto a quello attualmente vigente.

La componente della giunta Mascaro ribadisce la volontà di prevedere la gratuità dei servizi, mentre dal fronte dei consiglieri si propone di prevedere una forma di pagamento anche minimo con il tesseramento per supportare le attività (sostituzione di libri, prestiti, riproduzione di passaggi dei testi, etc).

Altri correttivi vengono avanzari sulla forma di alcuni capitoli per rendere più agevole la lettura; una gestione digitale del registro di utenti e movimenti; migliore collocazione e allestimento della sezione che ospita le tesi di laurea donate; non dare vincoli o preferenze geografiche locali sulla scelta dei nuovi libri da acquisire al patrimonio librario (dai dati forniti dalla Gargano è la sezione narrativa quella più consultata, anche grazie alle donazioni di un critico letterario, mentre potenziare l’area meridionale era per dare una caratterizzazione in più alla biblioteca), ma aggiornare le varie sezioni esistenti.

Il tutto ora verrà presentato sotto forma di emendamento nel prossimo consiglio comunale, che dovrebbe tenersi ad inizio ottobre (lunedì riunione dei capogruppo).