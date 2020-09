Torna in nuova veste il Lamezia Wine Fest, la rassegna dei vini, dell’olio e della birra made in Calabria

Torna sotto una nuova veste il Lamezia Wine Fest, la rassegna dei Vini, dell’Olio e della Birra Made in Calabria. Un evento collaudato che quest’anno a causa delle norme anti Covid rinuncia alla presenza e abbraccia la piattaforma streaming. L’appuntamento è in diretta martedì alle 21 sulla pagina facebook e il canale You Tube della manifestazione.

Ideato da Pieff­e Comunicazione e curato in collaborazione con l’Associazione Culturale Dinamismi, la Fondazione Italiana Sommelier e il Comune di Lamezia Terme che ne hanno subito sposato il progetto, il Lamezia Wine Fest è una celebrazione del meglio della produzione enologica regionale nelle sale del Chiostro del San Domenico. La manifestazione, stabilmente inserita tra gli eventi storicizzati della Regione Calabria, a testimonianza dell’elevato contenuto culturale, fa parte del più ampio cartellone di eventi Lamezia Summertime, giunto oramai alla sua 20esima edizione.

L’edizione 2020, l’ottava per il comparto vinicolo, la terza per quello oleario e la prima assoluta per la birra artigianale, si svolgerà in fase sperimentale sempre sotto la direzione artistica di Pierluigi Fragale. Dal Chiostro con la moderazione giornalistica di Tiziana Bagnato, quella tecnica del docente e referente territoriale della Federazione Italiana Sommellier Domenico Pate, e il contributo della responsabile comunicazione Lamezia Summertime Giovanna Villella, di discuterà di vini, olii e birre calabresi interloquendo con cantine e produttori.

Da Soveria Mannelli, Agriturismo La Rosa Nel Bicchiere, la giornalista Maria Chiara Caruso farà scoprire appetitosi e gustosi abbinamenti tra cibo e cantine con Antonio Torchia, allievo dello chef Antonio Abbruzzino, e ritenuto tra i più talentuosi chef calabresi.

Previsti collegamenti esterni in video conference. Quest’anno il Lamezia Wine Fest entra anche in casa con il progetto Live Edition. Registrandosi si potrà vincere una box #Tasting at home, contenente una bottiglia di vino, una di olio, una di birra e un libro con le ricette preparate dallo chef. Aderiscono alla manifestazione le cantine: Nicotera Severisio, Lento, Statti, Dell’Aera, Tenuta Iuzzolini, Fattoria San Francesco, Barone G.R. Macrì, Senatore, Ferrocinto, Benvenuto, Ippolito, Elisium, il birrificio Lametus, e le aziende produttrici d’olio Nicotera Severisio, Podere D’Ippolito e Frantoio Torchia Magistri Oleum.

Tra l’altro presenti anche quest’anno, seppur senza potere offrire in degustazione i loro prelibati prodotti rigorosamente made in Calabria, Panificio Torcasio, ABZ per i formaggi e Ferrera per il miele.