Saranno equamente divisi tre le librerie la Tavella, Mondadori e Giunti al Punto gli acquisti di libri da parte del Comune di Lamezia Terme per la locale biblioteca comunale, con coperture delle spese tramite il finanziamento ottenuto dal Ministero per i Beni e le Attività culturali.

Alla città della piana tramite bando è stato riconosciuto un totale di 10.000 euro, e nell’indicazione dei possibili testi da acquistare sono stati anche coinvolti gli utenti della Biblioteca Comunale (anche se da via Perugini nessuno ha poi reso pubblico l’elenco di titoli scelti), mentre contemporaneamente in commissione consiliare si discuteva di come emendare il regolamento della biblioteca comunale che, deliberato a giugno, dovrebbe giungere in consiglio comunale per l’approvazione definitiva nella prossima seduta.

La determina odierna arriva invece per motivi ministeriali, dato che il termine per la rendicontazione della spesa, da documentarsi attraverso le fatture emesse dalle librerie, è differito al 30 novembre ma tutti i beneficiari dei contributi sono invitati, in ogni caso, a provvedere, entro il 30 settembre, almeno all’impegno delle somme assegnate e/o all’individuazione delle librerie fornitrici (che da bando dovevano essere all’interno della stessa città o provincia, e nel caso risultano 2 a Lamezia Terme ed 1 a Maida), attraverso l’adozione di idonei atti secondo i rispettivi ordinamenti o statuti.