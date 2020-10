Domani pomeriggio nuova conferenza stampa di presentazione del film “L’Afide e la Formica”

Dopo quella già tenuta in via Perugini, domani pomeriggio in un hotel nuova conferenza stampa di presentazione del film “L’Afide e la Formica”, l’opera prima di Mario Vitale realizzata con il sostegno del Mibac, Calabria Film Commission e Rai Cinema, le cui riprese stanno interessando in queste settimane il comune di Lamezia Terme e il territorio della provincia di Catanzaro.

All’incontro con la stampa saranno presenti il regista Mario Vitale, gli attori Giuseppe Fiorello, Cristina Parku e Alessio Praticò, il produttore del film, Luca Marino della Indaco Srl; i rappresentanti della Calabria Film Commission, il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro; l’assessore comunale al Turismo e Spettacolo, Luisa Vaccaro; l’assessore comunale alla Cultura, Giorgia Gargano.