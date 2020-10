Salta la presenza in loco, collegamento in streaming per Donato Carrisi oggi per Fare Critica

A causa di problemi personali sopraggiunti nelle ultime ore, lo scrittore, regista e sceneggiatore Donato Carrisi, che proprio oggi doveva aprire la seconda edizione di Fare Critica – il festival interamente dedicato alla critica, ideato e diretto da GianLorenzo Franzì, non potrà essere presente a Lamezia Terme.

Parteciperà comunque all’incontro come da programma in diretta streaming, dialogando con il critico cinematografico e direttore della rivista Film TV Giulio Sangiorgio per una riflessione sull’arte e il ruolo della critica oggi.

Il collegamento in diretta streaming sarà visibile presso la sede ufficiale del festival, il Chiostro San Domenico di Lamezia Terme, a partire dalle 19.30.