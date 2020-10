La presentazione del volume “La montagna calabrese” apre la rassegna “Politica e Paesaggio”

“Politica e Paesaggio” è il titolo della rassegna di incontri ideata dall’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme e curata da Francesco Bevilacqua e Giorgia Gargano.

La ragione del progetto è la creazione di uno spazio di riflessione e discussione pubblici sull’uso che la politica può fare del territorio nella sua accezione di spazio di interazione tra uomo e natura.

La rassegna verrà inaugurata domani alle 17.30 al Caffè Letterario presso il Chiostro di San Domenico con la presentazione del volume “La montagna calabrese”, curato da Giovanna de Sensi Sestito e Tonino Ceravolo ed edito da Rubbettino Editore.

Un volume che propone al lettore le plurime sfaccettature attraverso cui la montagna è stata vissuta in Calabria come luogo di popolamento, in prospettiva culturale, sociale, storica, economica, naturalistica.

L’incontro sarà moderato da Francesco Bevilacqua, che converserà con Giovanna De Sensi Sestito, Vito Teti e l’editore Florindo Rubbettino. Saranno presenti il Sindaco, Paolo Mascaro, e l’Assessore alla Cultura di Lamezia, Giorgia Gargano, insieme ai nomi della cultura che hanno contribuito alla stesura del volume, con i quali il pubblico è invitato a interagire scambiando idee, proposte, suggerimenti.