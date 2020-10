Le auto del club Ferrai Italia di Catanzaro domenica pomeriggio in mostra in via Loriedo

Le signore del mondo dei motori, le Ferrari, fanno tappa a Lamezia Terme guidate dal presidente Mimmo Tiriolo. Nel pieno rispetto delle vigenti regole sulla prevenzione rischio Covid, domenica dalle 18 in via Loriedo una rappresentanza delle mitiche Ferrari darà modo di passare qualche ora davanti allo spettacolo delle auto che rappresentano il nostro Paese nel mondo.

Il club Ferrai Italia di Catanzaro porta in città il rombo della qualità e della passione, sarà un Pit-Stop da ricordare con le “rosse” più desiderate e tutto ciò grazie a Panda Sushi e Grill, che presenta il suo primo evento dedicato ad una Calabria viva e proiettata verso una ripartenza senza tentennamenti.

Il Ferrari club di Catanzaro dal 1982 è sempre stato tra i primi in Italia nel sostenere eventi di qualità e spesso puntati verso la valorizzazione del territorio e la solidarietà, un’attività di tutto rispetto che annovera manifestazioni di grande rilievo in Calabria e non solo. Il Ferrari Italia di Catanzaro ha il pregio di essere stato riconosciuto dello stesso ingegner Enzo Ferrari.