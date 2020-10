I vestiti di Anton Giulio Grande nel video “a new renaissance” girato ad agosto a Firenze

Ogni anno si tiene a Londra un grande spettacolo, l’alternative hair show, che raduna i più grandi talenti dell’Hairstyling Mondiale.

Normalmente si svolgeva alla Royal Albert Hall, ma quest’anno a causa del Covid lo spettacolo si è tenuto in maniera virtuale. Ogni protagonista ha realizzato un video di “ispirazione” che rappresentasse il suo Stile e il titolo dello spettacolo: “imagine”

Con questa premessa è nata l’idea di girare un video (a new renaissance) a Firenze nel mese di agosto durante la notte.

Firenze città da cui è nato il Rinascimento, da cui è nata la Moda Italiana con Giovan Battista Giorgini negli anni 50’, era la città perfetta per immaginare un futuro nuovo e per far nascere un messaggio di “nuovo Rinascimento”.

L’atmosfera era magica, in quanto in una città vuota le modelle sarebbero state come delle apparizioni, delle Dee che avrebbero acceso nuovamente la voglia di rinascere. Per rappresentare queste Dee è stato invitato lo stilista Anton Giulio Grande a partecipare al progetto.

Sotto la regia di Paolo Parri nella notte del 3 agosto scorso la troupe si è mossa nei punti più straordinari della città: Piazza del Duomo, Piazza Signoria, Ponte Vecchio, Galleria degli Uffizi, Palazzo Pitti e Piazzale Michelangelo.

Il mix del Rinascimento fiorentino, della moda di Anton Giulio Grande, dell’eleganza di Carlo Bay e della regia di Paolo Parri, hanno creato un video che domenica scorsa è stato presentato a Londra dove ha riscosso un grandissimo successo.