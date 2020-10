Venerdì pomeriggio prima presentazione del libro “Odiseo y el Rio Atrato”

Venerdì, alle 18.30, il Chiostro Caffè Letterario di Lamezia Terme ospiterà la prima presentazione del libro di Francesco Antonio Fagà dal titolo “Odiseo y el Rio Atrato” (Link Edizioni). A dialogare con l’autore sarà Antonio Pagliuso (esperto di editoria e vicepresidente di Glicine associazione).

Francesco Antonio Fagà è nato in Calabria, è un ingegnere che, per lavoro e per il semplice gusto della conoscenza, ha molto viaggiato in America Latina. Dopo le sue numerose pubblicazioni scientifiche, ha voluto cogliere, con questo libro, l’altro aspetto delle sue esperienze: quello delle relazioni umane e antropologiche di quei contesti. “Odiseo y el Rio Atrato” è il suo primo romanzo.

Il protagonista del romanzo è Rocco Scordo, calabrese emigrato in America latina. Rocco è un piccolo spedizioniere di merci nei porti caraibici. Nei suoi viaggi ha modo di incontrare contesti, personaggi, amori, usi e costumi diversi da quelli lasciati nella sua terra d’origine.

Accade che Rocco, seppur immerso in queste atmosfere da realismo magico, riesca a dare in molte circostanze un significato alla propria identità originaria, cosa che spesso lo aiuterà ad uscire da situazioni difficili.