La nuova kermesse di Civico Trame “L’isola del tesoro” prevede 3 appuntamenti pomeridiani e domenicali, tra novembre e dicembre, dedicati al teatro e alle famiglie.

Gli spettacoli, a cura della compagnia teatrale lametina nei giardini di via degli Oleandri, saranno anticipati da una speciale iniziativa aperta a tutta la comunità domenica 25 ottobre intitolata “Famiglie Ecologiche”. Una pulizia volontaria della spiaggia di località Ginepri che vedrà il coinvolgimento di associazioni locali come ‘Lamezia Rifiuti Zero’, ‘Costa Nostra’. Una preziosa occasione di attivismo civico, partecipazione, ri-educazione e sensibilizzazione della coscienza ambientale per esercitarsi al rispetto e alla cura di ciò che ci circonda, nata dall’idea di unire arte e buone pratiche di cittadinanza. All’iniziativa stanno aderendo ad oggi altre associazioni e cittadini.

A inaugurare la rassegna teatrale sarà un appuntamento a tema Halloween: “Dolcetto o Maghetto” con Mago Massimo Cappuccio, l’1 novembre, con un’imperdibile riffa con selezione dal cappello del prestigiatore di una magica sorpresa.

Domenica 22 novembre sarà la volta del racconto ispirato alla scrittura dei fratelli Grimm, “Cappuccettina. Chi ha paura del lupo?”, animato con la tecnica del kamishibai. Lo spettacolo, con Greta Belometti, è un omaggio all’antica arte della narrazione orale giapponese e affronterà i temi del coraggio, dell’altruismo e dell’amicizia, quella profonda e impensabile.

Infine, per l’ultimo spettacolo, il 20 dicembre, a calcare le scene saranno la magia del Natale e la favola de “l’Abete” di Andersen, con “Il Cartastorie di Natale”. La storia, tagliuzzata e ricucita, prende vita attraverso le parole e le suggestive creazioni dei due protagonisti, autentiche magie realizzate con la tecnica della manipolazione della carta origami kirigami e pop up.

Il calendario completo della rassegna L’isola del tesoro:

Famiglie ecologiche. Domenica 25 ottobre ore 10:00 Lungomare Ginepri, Lamezia Terme. È necessario munirsi di guanti gommati per la raccolta dei rifiuti. I bambini e ragazzi dovranno essere accompagnati da un adulto responsabile. Per informazioni info@civicotrame.it 329 056 6908

Famiglie a teatro. Domenica 1 novembre, 22 novembre, 20 dicembre. Ore 17:00 Civico Trame via degli Oleandri, 5 Lamezia Terme. É richiesta la prenotazione, ai numeri 0968437125 o 3200842525 di Teatrop.

È obbligatorio l’utilizzo della mascherina per adulti e bambini dai 6 anni in su. È necessario mantenere le distanze interpersonali e sottoporsi alla misurazione della temperatura all’ingresso.