Lamezia si candidata al bando regionale su cultura ed identità con “I vagli a San Biagio – il borgo antico di Sambiase in festa”

In quarta commissione l’idea dei consiglieri era quella di puntare su una serie di appuntamenti nel centro storico di Sambiase, la giunta Mascaro delibera così il progetto dal titolo “I vagli a San Biagio – il borgo antico di Sambiase in festa” per partecipare all’avviso pubblico regionale sulle “iniziative trasversali volte a rafforzare il legame cultura ed identità”.

Progetto che vedrà iniziative rivolte in particolar modo a persone con meno di 35 anni, anziani, donne e diversamente abili nel periodo precedente a quello in cui tradizionalmente si celebra la fiera di San Biagio.

Le risorse finanziarie previste sono 25.000 euro, con il contributo richiesto di 20.000 euro, e 5.000 quale cofinanziamento alla realizzazione del progetto a carico dell’Ente mediante utilizzazione del personale proprio.

Il bando regionale vuole promuovere iniziative dirette di carattere trasversale volte: