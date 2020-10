Trasloca dal museo nella biblioteca comunale il patrimonio librario dell’associazione archeologica

Approvata in giunta la convenzione tra il comune di Lamezia Terme e l’Associazione per la Ricerca e la Valorizzazione Storica e Archeologica di Lamezia Terme per il trasloco della Biblioteca dell’Associazione per la Ricerca e Valorizzazione Storia e Archeologica di Lamezia Terme, fino ad oggi presente all’interno dei locali del museo archeologico, presso la Biblioteca Comunale “Oreste Borrello”.

La Biblioteca dell’Associazione Archeologica Lametina è inserita tra le biblioteche del Polo SBN della Regione Calabria e pertanto può catalogare i propri volumi utilizzando il sistema di catalogazione Sebina SBN con proprio account di accesso, e nei locali attualmente adibiti ad aule studio occuperà 20 metri lineari per i mobili in cui i libri sono custoditi, oltre allo spazio resosi recentemente necessario dopo l’acquisizione di un’ulteriore donazione di circa 800 volumi di pregio su Acheologia, Numismatica, Arte greca. Verrà collocato anche il planetario che occuperà lo spazio di 1,5 x 1,5 m oltre a quello di movimento per gli operatori.

Da par suo l’Amministrazione: provvede alla manutenzione ordinaria delle due sale, che vengono assegnate arredate con 2 tavoli e sedie sufficienti per la consultazione; fornisce una postazione informatica con connessione Internet; consente all’associazione di usufruire gratuitamente per 5 giorni all’anno del salone e/o degli spazi esterni di Palazzo Nicotera-Severisio per le proprie attività aperte al pubblico, preventivamente concordate con il Direttore della Biblioteca Comunale; fornisce il proprio personale in servizio presso la Biblioteca per la corretta catalogazione dei libri e la fruizione degli stessi.