La biblioteca lametina attiva il prestito gratuito dei libri anche a domicilio

È attivo il servizio di consegna a domicilio dei libri delle biblioteche di Lamezia Terme. Il servizio, completamente gratuito, è stato creato per venire incontro alle nuove esigenze dettate dall’emergenza Covid-19.

Entro le 13 del mercoledì di ogni settimana ogni utente potrà prenotare via mail (biblioteca@comune.lamezia-terme.cz.it o sblametino@gmail.com) un massimo di 3 volumi presenti nel catalogo della biblioteca comunale o del sistema bibliotecario lametino (consultabile su opac.calabria.it), con giovedì mattina consegna da parte del bibliobus all’interno del territorio comunale di Lamezia Terme tra le 9 e le 13 da parte dei volontari del servizio civile e ritiro dei volumi avuti in precedenza (ogni prestito può avere una durata massima di 20 giorni, prorogabili per altri 20 via mail).

Ogni richiesta dovrà essere presentata da un tesserato della biblioteca indicando nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico ed email del richiedente; gli autori ed i titoli dei volumi richiesti; il nome della persona a cui consegnare i libri.