5 consigli per riordinare e valorizzare le librerie moderne

Quando si ha molto tempo a disposizione da passare in casa è il momento giusto per rimettere in ordine i libri. Anche le più belle librerie moderne, se non vengono costantemente riorganizzate, possono perdere il loro fascino. Ogni tanto è bene ritagliarsi del tempo per riorganizzare gli scaffali. Non basta solo sistemare i nuovi libri, in teoria appoggiati solo “momentaneamente” ma che in realtà giacciono abbandonati senza criterio su uno scaffale da settimane e settimane. Per valorizzare le librerie di casa bisogna sapere fare pulizia.

Ecco qualche suggerimento per organizzare le tua bella libreria moderna (ma vale anche per le librerie di stile vintage), tenerla in ordine e valorizzarla.

Quando si tratta di mettere in ordine non ci sono scorciatoie. Se vuoi tornare a vedere quanto sono belle le tue librerie, moderne o vintage che siano, devi essere radicale. Svuota completamente gli scaffali e disponi per terra tutte le decorazioni, suppellettili, foto e libri. Sarà l’occasione buona per non rimettere mai più in bella vista tanti oggetti inutili. Sul pavimento suddividi i libri per argomento, oppure in ordine alfabetico o anche per colore (ebbene sì, sono tanti gli esteti a cui piace vedere i libri ordinati secondo le gradazioni di colore in costa). In questo modo ti salterà immediatamente all’occhio come distribuire in maniera ottimale tutti i volumi negli scaffali della libreria. Prima di riempire nuovamente le mensole delle tue librerie, puliscile con cura, sempre partendo dall’alto e poi arrivando in basso. Fai lo stesso con i libri, ma evita di usare il piumino che sposta semplicemente polvere da un oggetto all’altro e non azzardarti a mettere mano all’aspirapolvere: rischieresti solo di risucchiare e distruggere le pagine dei tuoi volumi. Il must delle librerie moderne, al di là degli scaffali di design, è l’aspetto ordinato e arioso che riescono a mantenere. Quindi, fattene una ragione: elimina i libri che non ti piacciono, quelli che non leggerai mai, e fai lo stesso con le suppellettili. Per mettere in risalto le linee geometriche e moderne della libreria, non soffocare gli scaffali. Invece crea composizioni ordinate di volumi in scala, evitando l’effetto codice a barre; alterna gruppi di collane di diverse case editrici facendo attenzione ai colori. I contrasti ben studiati hanno un effetto decorativo che mette in risalto la pulizia di una libreria moderna, soprattutto se è bianca. Per non cadere nella libreria noiosa, da topo di biblioteca, vivacizza la visione d’insieme senza però creare disordine. Come? Il modo più semplice e d’effetto, utile anche per lasciare intravedere meglio le caratteristiche della libreria contemporanea, è alternare volumi riposti in verticale ad altri sistemati in orizzontale. In questo modo crei una geometria all’interno di un’altra geometria, una scelta moderna per una libreria di classe.

Ultimo step: sistema gli oggetti decorativi. Ricorda che nell’arredamento vige la regola del “less is more”. Del resto, è stato proprio un grande architetto e designer (Ludwig Mies van der Rohe) a coniarla. Significa che il buon gusto emerge negli spazi semplici, puliti e ariosi. Anche perché meno oggetti avrai da accostare più sono alte le probabilità di non commettere errori, e viceversa. Quindi, dosa bene le fotografie incorniciate, i piccoli souvenir di viaggio, i vasi di fiori, i cestini e via così. Il segreto è creare semplicemente delle pennellate di colore che si integrino nella tua libreria moderna e non trasformare gli scaffali nella bottega di un rigattiere.