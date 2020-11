Una mostra fotografica permanente per fine 2021 a Palazzo Blasco come progetto presentato per “Strategia Fotografia 2020”

Approvata dalla giunta comunale la costituzione di uno spazio fisico per la conservazione e la fruizione del patrimonio fotografico che interessi l’intera regione Calabria, per un importo totale di 135.600 euro, a valere sull’avviso pubblico in scadenza oggi emanato dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea (DGCC) del MiBACT “Strategia Fotografia 2020”, destinando 1.300.000 euro all’acquisizione, committenza, conservazione, valorizzazione della fotografia e della cultura fotografica italiana e internazionale.

Nello specifico il progetto prevede la costituzione di un archivio storico – pensato presso Palazzo Nicotera Severisio, già sede della Biblioteca Comunale e dell’archivio Storico Comunale – e di una mostra permanente, il cui allestimento è previsto per la fine del 2021 presso palazzo Blasco.

L’avviso pubblico si inserisce nel quadro delle azioni istituzionali della DGCC volte a promuovere e a sostenere la ricerca, i talenti e le eccellenze italiane nel campo della fotografia, in linea con le priorità indicate dal Ministro Dario Franceschini secondo quanto definito nel Piano Strategico di sviluppo della Fotografia in Italia.

Con Strategia fotografia 2020 si intende promuovere la valorizzazione e la promozione della fotografia in Italia e all’estero, come patrimonio storico e linguaggio contemporaneo, strumento di memoria, di espressione e comprensione del reale, utile all’inclusione e all’accrescimento di una sensibilità critica autonoma da parte dei cittadini.

A tal fine sono previste quattro linee di azione, relative a acquisizione, committenza, conservazione e valorizzazione del patrimonio fotografico, storico e contemporaneo, in Italia e all’estero.