Saltata l’edizione estiva a causa del Coronavirus, Trame per 4 giorni va online, in diretta attraverso il canale Facebook dal 3 al 6 dicembre.

L’incontro di apertura è dedicato alla Calabria, TrameXtra vedrà la partecipazione del Procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri e dello storico delle organizzazioni criminali Antonio Nicaso, che partendo dal loro ultimo libro dibatteranno sull’attuale rapporto tra mafie e Covid.

Pietro Grasso racconta della mafia alle giovani generazioni attraverso la lettera di Paolo Borsellino destinata agli studenti e firmata la mattina di quel 19 luglio 1992. Sul tema della ndrangheta e pandemia avremo ospite il giornalista d’inchiesta Giovanni Tizian insieme con la Professoressa Stefania Pellegrini.

Lirio Abbate presenterà il suo ultimo libro su Matteo Messina Denaro. TrameXtra accoglierà la presentazione del libro di Luigi Pagano con il giornalista Carmelo Sardo. Save the Children parteciperà rendendo noti i dati sulle povertà educative e le disuguaglianze di genere in Calabria, quali terreno fertile per i condizionamenti mafiosi. La versione digitale del Festival conferma la collaborazione con Ibs.it-Feltrinelli, Fondazione Treccani Cultura, Save the Children, il Comune di Lamezia Terme, Confcommercio – Imprese per l’Italia.

L’intento di questa edizione speciale è quello di continuare a condividere l’esperienza di Trame con la comunità cresciuta a fianco alla Fondazione Trame e all’Associazione Antiracket Lamezia Onlus, promotori dell’evento. “Un’esperienza preziosa, nata dall’intuizione di un manipolo di sognatori e consolidatasi negli anni – ha sempre affermato il Presidente Armando Caputo – dove i protagonisti sono tutti coloro, donne e uomini, giovani e meno giovani, che scelgono di sedersi in piazza e partecipare ad un cambiamento in atto che ha contribuito a dare una sogno di riscatto contro le mafie anche alla nostra comunità”.