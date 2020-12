Nuovo accordo annuale di valorizzazione per la gestione del Museo Archeologico Lametino tra l’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme e la Direzione Regionale Musei Calabria del Mibact.

Il Comune avrà nella propria disponibilità il Complesso monumentale di San Domenico, impegnandosi a garantirne la gestione, la sicurezza, la manutenzione straordinaria e ordinaria.

La Direzione, si occuperà della gestione del Museo archeologico Lametino e provvederà a proprio carico:

alla apertura e chiusura giornaliera del Museo;

al servizio di fruizione, accoglienza e sorveglianza del sito museale,

alle attività funzionali alla valorizzazione e promozione del Museo;

ai servizi di sicurezza

ai servizi di bigliettazione;

alla manutenzione ordinaria

Nella fase di avvio saranno inoltre a carico della Direzione Regionale i lavori eventualmente necessari per rendere indipendenti gli impianti elettrici del piano primo e del locale deposito al piano terra rispetto al resto del Complesso, e dell’ affidamento del servizio di pulizia del sito, per il quale si sta predisponendo un bando di gara, presumibilmente entro il 30 giugno.

L’accordo, sottoscritto un mese fa, però non chiarisce cosa ne sarà del secondo piano del complesso, con i lavori terminati a cavallo tra la gestione Speranza e quella Mascaro, ma ad oggi ancora non aperto. Si ricorda che «che con delibera di Giunta Comunale n. 67 del 26.02.2015 il Comune di Lamezia Terme ha concesso in uso alla Soprintendenza Archeologica della Calabria anche un locale al piano terra del Complesso Monumentale di San Domenico a uso di deposito di reperti archeologici, fino al completamento del secondo piano del medesimo Complesso», ma degli spazi sopra il museo non è chiaro cosa ne sarà. L’accordo però accordo prevede che «strategie, obiettivi e azioni comuni saranno esplicitati mediante apposito “Programma di valorizzazione”, che verrà elaborato congiuntamente dalla Direzione Regionale e dal Comune, per una gestione integrata delle attività di valorizzazione e promozione. Tale programma godrà della copertura economica della Direzione Regionale, tramite fondi del Piano di valorizzazione e l’utilizzo di risorse umane e tecniche interne, e del Comune che provvederà mediante fondi propri disponibili e l’utilizzo di proprie risorse umane e tecniche».