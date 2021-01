Libri al reparto Covid nell’Ospedale Giovanni Paolo II donati dall’associazione Valentia

L’associazione Valentia, in collaborazione con le case editrici Libritalia, Meligrana editore, Mario Vallone editore, Sd Collezioni editoriali, AdHoc, Il Cristallo, Rubbettino Editore e Valentia Edizioni ha donato dei libri al reparto Covid nell’Ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme.

Dopo le “biblioteche Covid” create dall’Associazione nell’Ospedale di Vibo Valentia, Genova e Reggio Calabria, questa mattina sono stati consegnati numerosi libri dal referente per la città di Lamezia Terme, Davide D’Agostino, al Referente Esecutivo COVID, Gerardo Mancuso dell’Ospedale Giovanni Paolo II.

“Un’iniziativa importante, lanciata dall’associazione Valentia – sostiene D’Agostino – immediatamente condivisa e posta in essere anche nel nosocomio lametino. Ringrazio per la disponibilità Gerardo Mancuso e mi auguro che questa donazione possa essere intesa come un segno di speranza e vicinanza nel riuscire a superare questo difficile momento.”