La pandemia continua a stringere in una morsa e a stravolgere la vita quotidiana ma i soci dell’Associazione culturale San Nicola, guidata dal presidente Pino Morabito, non demordono e stanno già programmando le attività e le varie iniziative per i prossimi mesi. Il primo appuntamento in agenda è la serata del 9 agosto, l’ottava edizione di “Liriche, note e… sotto le stelle di San Lorenzo”.

Come è ormai consuetudine, nell’edizione 2021 sarà ricordata una figura eccelsa che ha lasciato un segno profondo nella storia di Lamezia. Quest’anno la scelta è caduta su Don Saverio Gatti, sacerdote e maestro di vita per tante generazioni. A ricordare l’uomo e il ministro di Dio saranno i suoi stessi figli spirituali che da oltre mezzo secolo ne portano avanti le sue idee, i suoi insegnamenti.

Durante l’ottava edizione di Liriche, note e … sotto le stelle di San Lorenzo sarà assegnato il premio La rosa nel bicchiere, liberamente ispirato al poeta lametino Franco Costabile tra i più grandi della letteratura del Novecento. Per l’edizione 2021 il riconoscimento andrà al Professore lametino Francesco Polopoli, docente di latino e greco, esperto di filologia neotestamentaria e divulgatore gioachimita.

La rosa dei nomi da premiare naturalmente non finisce qui: il programma della serata è in itinere. I soci dell’Associazione sono ben consapevoli che la ‘scaletta’ finale sarà condizionata inevitabilmente dall’andamento della pandemia, ma la macchina organizzativa non si ferma.

Altri appuntamenti: nel prossimo autunno la festa del vino, il festival del vernacolo nelle scuole e, infine, una manifestazione evento da organizzare per i primi di dicembre per dare inizio alle festività natalizie.

Intanto l’Associazione da qualche giorno ha anche un presidente onorario che è il Dottore Ettore Greco, primario per tanti anni della divisione di Oncologia dell’ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia, in pensione da poche settimane. Greco, apprezzato e stimato dall’intera comunità lametina, era già socio onorario del sodalizio; i soci hanno inteso nominarlo presidente onorario in modo da dimostrargli ulteriore stima e per coinvolgerlo nelle tante iniziative che il sodalizio promuove durante l’anno.