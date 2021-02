Le cause più diffuse di nullità dei matrimoni nei numeri del Tribunale ecclesiastico

Sono stati, nel 2020, 120 i libelli (domanda di nullità matrimoniale), 100 le cause decise e 112 le cause terminate. Questi sono i dati del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro, di cui Don Marcello Froiio, parroco della Chiesa del Carmine di Catanzaro, è diventato Vicario Giudiziale.

La richiesta di nullità che viene maggiormente invocata, si legge nella relazione del presidente, Monsignor Vincenzo Varone, è afferente al grave difetto di discrezione di giudizio, un capo che individua nella persona un’incapacità di relazione che impedisce a vivere un rapporto tipico quale quello del matrimonio dove il coniuge è chiamato ad un impegno di vita che ha come contenuto principale il “dono totale di se stesso” in uno scambio che non riesce a realizzare la “comunione di tutta la vita”.

Su 100 cause decise, 72 hanno invocato tale capo di nullità con una risposta affermativa di 70 (matrimonio dichiarato nullo) e negativa di 2 (matrimonio valido).

Segue a ruota, ma in misura inferiore, la richiesta di nullità per esclusione dell’indissolubilità del matrimonio (17) e esclusione della prole (13).

Rilevante anche la richiesta di nullità per errore su qualità della persona (9), Incapacità e timore incusso (6), esclusione della fedeltà (5), condizione del futuro (4).

(Foto d’archivio di una delle riunioni del tribunale ecclesiastico interdiocesano)