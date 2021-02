A San Valentino mostra “Red ad Vesperam” nella sede dell’associazione Arte & Antichità Passato Prossimo – Spazio Arte 57

Un San Valentino diverso, il primo da quando è iniziata la pandemia. Tra restrizioni e lockdown ora che la Calabria è zona gialla si prova a ripartire e anche l’arte riparte.

Domenica 14 febbraio dalle 18 si terrà presso la sede dell’associazione Arte & Antichità Passato Prossimo – Spazio Arte 57 di Lamezia Terme in Via San Giovanni 5, una mostra pittorica aperta al pubblico secondo le normative sul distanziamento sociale.

Il titolo della mostra è “Red ad Vesperam” perchè le numerose opere, mandate da artisti di tutta Italia, hanno come tema il colore rosso. Al centro della serata, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Lamezia Terme, il commento alle opere del noto critico d’arte italo-francese Gianfranco Pugliese.

Per la presidente dell’associazione promotrice, Giovanna Adamo: «Poter ricevere nuovamente il pubblico, distanziati e in sicurezza e poter offrire loro la bellezza e la luce dell’arte dopo un periodo così buio non può che riempire di gioia. Al centro del nostro operato e delle nostre mostre ci sono le opere e la valorizzazione degli artisti, emergenti e non. Ripartire dall’arte e dalla divulgazione culturale credo possa rappresentare un segnale positivo per Lamezia Terme. Occorre, però, fare rete: una collaborazione tra critici, artisti e galleristi di tutta Italia. Il settore dell’arte ha risentito e molto della pandemia e rischia di essere tralasciato a fronte di altre imminenti e sicuramente giuste priorità. Ma l’arte e la cultura concorrono al progresso morale e sociale di un territorio e su questo siamo in prima linea».