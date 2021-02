Bando da 2.500 euro per riqualificare in modo artistico i 4 fabbricati del parco Mastroianni

“Se la bellezza salverà il mondo allora l’Arte può salvare un parco” questo il pensiero del Rotary Club Lamezia Terme promuovendo un bando, nell’ambito del progetto più ampio di riqualificazione del Parco Fluviale Felice Mastroianni della quarta città calabrese – cofinanziato dal Rotary International Distretto 2100 e dalla Fondazione Rotary- per selezionare una proposta artistica mirata alla riconversione e valorizzazione di 4 fabbricati posti all’ingresso dell’area est del parco.

L’intervento artistico dovrà essere sviluppato sulle tematiche della sostenibilità e della tutela ambientale, per potersi integrare in armonia con il luogo.

Il bando (termine ultimo per la presentazione delle proposte il 7 marzo) è rivolto a singoli artisti o ad associazioni e organizzazioni no profit (soggetto proponente), che operano in particolare nell’ambito della creatività urbana, dell’urban design e dell’arte pubblica. Ogni soggetto può presentare un solo progetto. Gli artisti devono essere residenti in Italia ed essere maggiorenni.

Per la realizzazione dell’opera, il Rotary Club di Lamezia Terme mette a disposizione un importo di 2.500 euro, fissando entro il 20 marzo ka comunicazione dell’esito della selezione ed il 31 maggio la realizzazione dell’opera.

Le proposte vanno mandate all’indirizzo parcomastroianni@rotarylameziaterme.org indicando come oggetto “Bando per la riqualificazione artistica dei fabbricati Area Est del Parco Fluviale Mastroianni”.

Scheda di partecipazione e bando sul sito rotarylameziaterme.org