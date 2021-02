Sabato incontro con Antonia Salzano, madre del neo-Beato Carlo Acutis

Il complesso interparrocchiale della San Benedetto, sotto la guida di don Domenico Cicione Strangis, prendendo spunto da “Pensieri, Parole, opere e missione di Carlo Acutis dalla A alla Zeta” di Francesco Polopoli, ospita in streaming, sabato alle 17, Antonia Salzano, madre del neo-Beato Carlo Acutis.

Moderatore della serata, Giuseppe De Marco. Interventi a cura di: Paolo Mascaro (Avvocato), Teresa Bevilacqua (Dirigente Scolastico), Filomena Cervadoro (Associazione “Maria Cristina di Savoia” di Lamezia Terme), Giovanni Andrea Cefalà (seminarista della diocesi lametina), e Grafichéditore nelle persone di Nella Fragale e Antonio Perri.

“In Carlo Acutis il volto giovane della Chiesa risplende in tutta la sua cristallina bellezza e freschezza: la sua vita, pronta a dire “Non io ma Dio”, è come un bagliore nella notte la cui intensità, pur nella brevità della sua estensione temporale, restituisce forme, colori, fino ad offrire con gratuità e generosità le coordinate a quanti desiderano prendere in mano la propria vita per farne un capolavoro. Sarà la madre, ancor di più, ad evidenziare il lato familiare di questo spirito eccezionale. Il tutto – precisa Polopoli – in un alfabeto della vita teso a costruire un poema d’amore: pensieri, parole, opere come incoraggiamento missionario rivolto a tutti, dalla A alla Zeta nell’abbiccì di una testimonianza straordinaria quale è stata quella del Beato Carlo Acutis”.