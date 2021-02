Sarà presentato domenica il libro Una Donna Da Sola, primo romanzo lungo di Mafalda Daniele

Sarà presentato domenica alle 11, presso il Frida Pub a Lamezia Terme, il libro Una Donna Da Sola, primo romanzo lungo di Mafalda Daniele, scrittrice e pittrice (autrice anche del quadro in copertina). A moderare l’incontro con l’autrice sarà GianLorenzo Franzì, giornalista, critico e direttore del LIFF.

Debutto intenso e importante che ha ricevuto consensi e un diploma d’onore al Premio Bukowski di Viareggio, Una Donna Sa Sola racconta di un innamoramento impossibile ma reale: quello di un uomo che perde la testa per una donna senza neanche frequentarla, senza conoscerla e senza condividere neanche una storia d’amore.

“Mi è bastato un cenno del suo sorriso per capire quanto amore potrei provare, anzi provo, per quella donna e soprattutto di quanto tutto basti per darmi la voglia di tingere i miei pensieri su di lei delle pagine, e far sognare così a tutti, quanto possa esser bella e di quanto amore possa strappare, una donna così, sola”.