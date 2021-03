Anche Progetto Itaca Catanzaro Lamezia parteciperà alla “Win & Itaca, per la mente con gusto”, prima asta nazionale di Progetto Itaca per unire divertimento e filantropia.

“Win & Itaca, per la mente con gusto” nasce dall’idea della Fondazione Progetto Itaca di unire divertimento e filantropia.

Si tratta della prima asta nazionale di Progetto Itaca, promossa con la partecipazione di tutte le 15 sedi che, riunite dalla Fondazione, rappresentano in Italia la principale organizzazione impegnata a favore della Salute Mentale.

Dal 26 aprile al 10 maggio sul sito di Finarte, una tra le più prestigiose case d’aste in Italia, sarà possibile fare offerte per aggiudicarsi i lotti in palio. L’asta solidale si concluderà con una battitura finale live, alla quale sarà possibile partecipare online.

L’obiettivo, per il quale hanno già assicurato il loro contributo note personalità e marchi italiani, è di raccogliere fondi per lo sviluppo dei Club Itaca, in un momento difficile come quello attuale, profondamente segnato dalla pandemia in corso.

I lotti, circa 150, saranno rappresentativi dell’Italian Life Style: un omaggio alla bellezza e alla bontà della migliore eccellenza italiana nei campi della ristorazione, dell’ospitalità, dello sport, del cibo e molto altro.

Le categorie prevedono: