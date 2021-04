Trame ed Ama Calabria finanziabili per i 8 grandi eventi calabresi a bando lo scorso anno

Si arriva ad una prima graduatoria provvisoria per l’avviso pubblico “per l’attribuzione del marchio regionale dei grandi eventi calabresi e per la concessione di un sostegno economico annualità 2020″ al centro di verifiche, annullamenti in autotutela e nuove nomine nel secondo semestre dello scorso anno.

Delle 37 domande presentate solo 12 sono state ammesse, con 8 quelle finanziate dal budget complessivo di 2.000.000 euro.

Tra queste compaiono per quanto riguarda il territorio lametino la Fondazione Trame (110.000 euro) ed Ama Calabria (300.000), già presenti in un’altra linea di finanziamento pubblicata oggi come graduatoria provvisoria per le attività culturali proposte lo scorso anno, modificate poi per via del Covid-19.