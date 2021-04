Per Spirlì “un investimento concreto per il futuro” il finanziamento di interventi per la produzione e la produzione culturale anno 2020

«Chi si impegna per valorizzare le bellezze della Calabria, tramite le arti e la creatività, va sostenuto il più possibile. Abbiamo uno straordinario patrimonio di luoghi e di menti. Questo è un investimento concreto per il futuro» dichiara il presidente della Regione, Nino Spirlì, in merito all’avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi per la produzione e la produzione culturale anno 2020.

La Regione Calabria ha pubblicato gli esiti provvisori dell’avviso che intende sostenere l’offerta culturale regionale, attraverso uno strumento orientato alla valorizzazione e a una migliore fruizione del patrimonio naturalistico, ambientale e culturale, al fine di favorire forme di gestione innovative e integrate. Proposte però modificate poi per via del Covid-19.

Nel lametino tra gli interventi privati finanziati compaiono:

Fondazione Trame, Tramextra festival dei libri sulle mafie – 50.000 euro

Ama Calabria, Musicama Calabria 2020 – 50.000

Aps Felici & Conflenti, Felici&Conflenti 2020 – 20.592

Teatro P, Teatro Ragazzi “un castello da favola” – 29.279,58

Che cosa sono le nuvole, Color Fest 8 “se bruciasse la città’” – 10.296

Scenari Visibili, Ricrii 18 – 13.912,48

Per gli enti pubblici 50.000 euro a testa a Soveria Mannelli (Essere a Soveria 2020) e Nocera Terinese (Nocera Terinese: music cinema festival, seconda e settima arte).

Nello specifico, l’avviso pubblico, che ha una dotazione finanziaria di un milione di euro, a valere sul Pac Calabria 2007/2013, intende contribuire al miglioramento delle condizioni strutturali, degli standard di qualità e dell’offerta del patrimonio culturale e dei servizi aggiuntivi; al miglioramento delle condizioni di contesto territoriale utili a promuovere e garantire l’accessibilità e la fruibilità degli attrattori culturali; alla realizzazione di servizi integrati e di una immagine coordinata del sistema degli attrattori culturali regionali; al potenziamento e attuazione di modelli di gestione/valorizzazione degli attrattori culturali e specifici itinerari/reti culturali tematici (sistema delle aree e parchi archeologici, sistema dei castelli, e delle fortificazioni, aree e strutture di archeologia industriale).