In vista dell’avvio del “Maggio dei Libri 2021” i primi dati del report della “Rete delle Reti” sulle biblioteche civiche

Il 23 aprile prende il via il “Maggio dei Libri 2021”, storica rassegna nazionale di incontri con autori, presentazioni di libri e manifestazioni culturali che, anche quest’anno pur con le limitazioni imposte dalla pandemia del Covid19, vedrà la partecipazione del Sistema Bibliotecario Lametino e delle biblioteche della città di Lamezia Terme e del comprensorio.

In previsione di ciò “Rete delle Reti”, il coordinamento nazionale dei Sistemi Bibliotecari (ne fanno parte per la Calabria il Sistema Bibliotecario Lametino e il Sistema Bibliotecario Vibonese), ha avviato una vasta indagine sul ruolo che le biblioteche di pubblica lettura hanno nella vita delle persone, sia a livello sociale che culturale.

In 4 mesi, a cavallo fra dicembre e marzo, 67.250 persone, utenti delle biblioteche civiche italiane, hanno risposto a un questionario fatto di domande semplici ma, anche, personalizzate. Ne emergono considerazioni importanti che richiamano i concetti di benessere e qualità della vita delle persone.

In definitiva l’indagine “La biblioteca per te”, tuttora in fase di elaborazione soprattutto in ottica di progettualità futura, pone in evidenza i due elementi costitutivi che caratterizzano la biblioteca pubblica, così come sono recepiti dagli utenti. La sostenibilità e il welfare culturale, due componenti che, insieme, connotano un luogo di relazioni tra le persone tale da contribuire al benessere e alla qualità della vita delle collettività locali.

L’Unesco ha dichiarato il 23 aprile di ogni anno Giornata Mondiale del Libro, perché è il giorno in cui morirono nel 1616 due scrittori considerati i pilastri della cultura universale: Miguel de Cervantes e William Shakespeare. Don Chischiotte, Amleto, Otello, Re Lear, sono tutti personaggi che prendono forma dal genio di questi due scrittori e che, da allora, ci sono familiari.

Nei numeri realtà e futuro

Frequentazione e Prossimità | Il 94,55% degli intervistati ha confermato di frequentare la biblioteca pubblica. Per molti di loro è una destinazione di prossimità: i 2/3, infatti, hanno dichiarato di impiegare meno di 15 minuti per raggiungerla. In un’ottica urbanistica è una riconferma, se necessaria, della valenza del modello Città dei 15 minuti, adottata a Parigi, Barcellona e Milano. Con l’auspicio che i luoghi del lavoro, dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, dello shopping, dell’intrattenimento e della cultura possano davvero essere tutti raggiungibili entro 15 minuti da casa propria a piedi o in bicicletta.

Identità | Tra coloro che si dichiarano frequentatori, una buona parte, oltre il 35%, sottolinea che la biblioteca è certamente luogo del libro e della cultura ma è soprattutto il simbolo, l’elemento identitario, il punto di riferimento della città.

Mancanza | Alle considerazioni riguardanti lo spirito identitario di una biblioteca, si aggiunge la reazione degli intervistati alla domanda su quanto abbiano influito le recenti chiusure parziali o totali delle biblioteche. Dando un valore alla sensazione di “mancanza”, in una scala da 1 a 10, più del 30% delle persone ha espresso il massimo livello, 10 su 10, per un altro 25% il valore è 8 su 10.

Familiare | Le donne della fascia di età 35-44 anni, in particolare, hanno dichiarato di frequentare la biblioteca anche per portarci i propri bambini, riconoscendo così un canale di arricchimento culturale sia per se stesse sia per la famiglia.