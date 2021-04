Dal 7 giugno un’opera di Tony Gallo sull’istituto Manzoni Augruso aprirà Open Air Art

L’associazione culturale Reportage, in collaborazione con l’associazione culturale Pesche Sciroccate, annuncia i primi nomi del programma dell’edizione 2021 di Open Air Art (progetto vincitore di Avviso Pubblico per la Selezione e il Finanziamento di Interventi per la Valorizzazione del Sistema dei Beni Culturali e per la Qualificazione e il Rafforzamento dell’attuale Offerta Culturale Presente in Calabria, Annualità 2019).

La prima edizione di Open Air Art avrà luogo dal 7 al 12 giugno, e sarà incentrata su mini residenze artistiche sparse per la città, nelle quali gli artisti partecipanti creeranno la loro opera “in diretta” davanti al pubblico; ci saranno inoltre diversi eventi collaterali che animeranno Lamezia Terme, diversificando la proposta e coinvolgendo tutta la città, dalle periferie al centro storico, valorizzandone le molteplici (e a volte nascoste) bellezze e la preziosità della storia locale e artigianale.

Da lunedì 7 giugno, l’a.p.s. Rublanum, con il progetto Gulìa Urbana, sarà presente a Lamezia Terme per la realizzazione di un’opera muraria presso l’IC Manzoni Augruso. L’opera sarà curata dal progetto Gulìa Urbana, già ideatrice e curatrice di numerosi interventi di arte urbana in Calabria e in altre regioni d’Italia, e sarà realizzata dall’artista Tony Gallo.

Dichiara il project manager di Rublanum, Giacomo Marinaro: «già dai primi contatti con la responsabile artistica, Valentina Arichetta, e il presidente dell’associazione Reportage, Annamaria Persico, siamo stati lieti di sposare l’evento e, soprattutto la tematica: il riscatto sociale tramite la cultura. Da questo, dunque, nasce la volontà, da parte dell’organizzazione, di realizzare l’opera su uno dei muri dell’istituto comprensivo e da parte nostra di affidare l’intervento all’artista Tony Gallo, che da sempre con i suoi soggetti sognanti e fiabeschi, porta avanti, con la sua enorme sensibilità, messaggi di amore, bellezza e di riscatto. Cogliamo l’occasione per ringraziare l’organizzazione tutta e la disponibilità dell’istituto Comprensivo Manzoni nella persona della Dirigente Scolastica Anna Primavera e del corpo docenti tutto».

L’inizio dell’opera coinciderà con la partenza di Open Air Art, e l’inaugurazione con la sua conclusione, il 12 giugno: in mezzo, un programma fitto di appuntamenti che saranno comunicati nei prossimi giorni.

Open Air Art avrà luogo nel pieno rispetto delle normative anticovid per il contenimento della diffusione del virus.