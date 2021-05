Primo Premio Letterario regionale La Giungla dedicato agli scrittori calabresi

Un concorso letterario riservato unicamente a scrittori calabresi è il primo Premio Letterario regionale La Giungla promosso da Ipanema Service unitamente ad un gruppo di intellettuali e letterati.

La premiazione dei vincitori del concorso si terrà il 28 agosto al villaggio “La Giungla” di Falerna.

Tutti potranno partecipare in modo libero e gratuito, unica discriminante la residenza in Calabria. Le sezioni del concorso sono tre: saggi; romanzi-racconti; poesie.

Il concorrente è tenuto a richiedere la propria partecipazione compilando il relativo modulo e inviando una e-mail al seguente indirizzo: info@residencelagiungla.it. I testi possono essere spediti per raccomandata/corriere a: Ipanema Service srl- Via F.lli Maruca n.7 – 88046 Lamezia Terme (CZ), contestualmente alla richiesta di partecipazione.

I testi devono essere scritti in lingua italiana, sono ammesse citazioni in dialetto purché siano unicamente in vernacolo calabrese.

Il testo deve essere originale, esclusivo frutto del lavoro dell’autore. Non sono ammessi testi già vincitori di premi. Lo stesso autore potrà partecipare a più sezioni, con un solo testo a sezione. Per ogni sezione saranno premiati i primi tre classificati.