Domani presentazione di 3 libri per “Galeotto fu il Libro e chi lo scrisse…per amore ci Libriamo tra versi e prose”

Avrà inizio domani, dalle 17.30 alle 18.30, la rassegna culturale “Galeotto fu il Libro e chi lo scrisse…per amore ci Libriamo tra versi e prose”, organizzata da Grafichéditore presso gli spazi della tipografia. L’iniziativa si inserisce all’interno del cartellone Maggio dei Libri.

«Libri ed autori differenti – sottolineano gli organizzatori – che non daranno al pubblico il tempo di annoiarsi, lasciandosi contagiare di volta in volta da quelle parole mai dette ma per fortuna scritte. Ogni appuntamento riserverà piacevoli sorprese, ed offrirà l’occasione di una ritrovata condivisione, ancor debole di presenza, ma intensa di desiderio. Gli autori dei libri protagonisti della rassegna, dialogheranno con amici e appassionati cercando insieme di entrare nella profondità della scrittura, e restituire alla lettura il suo ruolo di centralità culturale, educando tra l’altro le nuove generazioni sulla sua necessaria funzione didattica».

Apriranno la rassegna “Linguaggi a Confronto” di Mario Voci e Eveline Gaillourdet; “Scampoli di Vita nella Natura” di Francesco Materasso; “Il Cavalluccio di Gomma” di Fabio Voci; “Raffaele Talarico – Le Radici del Tempo” di Fabrizio D’Andrea.

In caso di pioggia gli eventi, sempre nel rispetto delle norme anti contagio covid 19, si svolgeranno all’intero della sede della Grafichéditore.